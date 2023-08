Rumunia się zbroi. Chce pozyskać sprzęt z dalekiej Azji

W ramach pierwszego – który ma rozpocząć się jeszcze w 2023 r. – kupione zostaną 54 działa, które pozwolą na sformowanie trzech dywizjonów. Rumuni mają otrzymać również amunicję, wsparcie logistyczne i sprzęt szkolno-treningowy. Rumuński podatnik będzie musiał wyłożyć 5,2 mld lejów (4,71 mld złotych). W drugim etapie (do 2028 r.) liczba haubic zostanie powiększona o 46 sztuk.

Plany zakładały zakup od 90 do 120 jednostek ogniowych, a także amunicji, wsparcia logistycznego i pakietu szkoleniowego. Jeżeli Rumuni zamierzali na to przeznaczyć niemal 10 mld lejów, wydaje się, że będą w stanie zakupić jeszcze drugie tyle armatohaubic. Jeśli jednak w latach 2023−2028 Bukareszt pozyska pięć dywizjonów, część jednostek ogniowych przeznaczona zostanie na części zamienne.

© Republic of Korea Armed Forces

Zakup trzech dywizjonów armatohaubic doprowadzi do wzrostu potencjału w zakresie mobilności (w tym unikania ognia kontrbateryjnego) oraz prowadzenia ognia pośredniego na odległość przekraczającą 40 km. W dodatku Rumuni będą mogli skorzystać z rozpoczętej niedawno modernizacji południowokoreańskich haubic zmierzającej do zwiększenia donośności do 75 km.