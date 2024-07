Rozpoczęły się dostawy nowej wersji F/A‑18. Zwiększy zdolności bojowe US Navy

Kolejnym atutem wersji Block III jest zwiększony zasięg. Na grzbiecie samolotu wygospodarowano miejsce na konforemne zbiorniki paliwa wydłużające zasięg bez istotnego pogorszenia osiągów. Dzięki nim można zrezygnować z przenoszenia dodatkowych zbiorników paliwa pod skrzydłami i w ich miejsce podwiesić więcej uzbrojenia lub zostawić to miejsce wole zmniejszając masę i opór aerodynamiczny. Co prawda konforemne zbiorniki paliwa mają nieco mniejszą pojemność od tych podwieszanych pod skrzydłami, ale dzięki mniejszej masie i bardziej opływowemu kształtowi pozwalają one zwiększyć zasięg o około 200 km w stosunku do zbiorników podwieszanych.

Wymienione udoskonalenia na niewiele by się przydały, gdyby samoloty trzeba było niedługo wycofać ze służby. Z powodu długich wojen w Iraku i Afganistanie, a także intensywnych operacji cały czas prowadzonych w rejonie Bliskiego Wschodu resurs wielu F/A-18 zbliża się do końca. Dlatego, a by zapewnić, że myśliwce będą mogły latać jeszcze przez co najmniej dekadę płatowce samolotów zostaną wzmocnione, a resurs wydłużony do 10 000 godzin lotu.