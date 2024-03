Royal Navy w latach 30.: niszczyciele nowej generacji, ale bez fregat typu 32?

Informacje mówiące o harmonogramie dostaw nowych okrętów przekazał James Cartlidge, minister stanu w brytyjskim resorcie obrony, w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Johna Healeya, sekretarza obrony w gabinecie cieni. Cartlidge oświadczył, że nowe niszczyciele znajdują się jeszcze na etapie tworzenia koncepcji, jednak stanowią one ważny element przyszłej obrony powietrznej Zjedno­czonego Królestwa. Pierwsza jednostka typu 83 ma podnieść banderę pod koniec przyszłej dekady.

Jednostki pozyskane będą w ramach programu Future Air Dominance System (FADS), a ich głównym przeznaczeniem będzie zwalczanie celów powietrznych i obrona przeciwra­kietowa. Plany pozys­kania nowych niszczy­cieli pojawiły się w 2019 roku, zaś dwa lata później przed­sta­wiono wstępną koncepcję jednostek. Przez długi czas opinia publiczna dysponowała wyłącznie szczątkowymi informacjami o programie, nie określono nawet planowanej liczby okrętów. Przekazano jedynie, że zastąpią one obecnie eksploatowane niszczyciele typu 45.

Ostateczna koncepcja może się jeszcze radykalnie zmienić, toteż nie należy przywiązywać się zbytnio do zapre­zen­towanej grafiki, ale obecna wizja sugeruje, że niszczyciele będą w zasadzie pływającymi bateriami przeciwlotniczymi. Okręty mogłyby otrzymać dwa zestawy wyrzutni pionowych po sześćdziesiąt cztery komory – łącznie 128 komór startowych. Byłyby to duże jednostki o wyporności 10–12 tysięcy ton.

Z pewnością konstruktorzy będą musieli uwzględnić zarówno doświadczenia wojny trwającej za naszą wschodnią granicą, jak i ostatnich wydarzeń na Morzu Czerwonym. Brytyjska prasa branżowa zaznacza, że jednostki powinny cechować się większą wielo­zada­niowością od obecnych niszczycieli typu 45 wyspecjalizowanych do zapewniania osłony przeciwlotniczej. Dlaczego?

Powodem może być potencjalnie mała liczba okrętów, które kupi resort obrony. Już na starcie należy spodziewać się maksymalnie sześciu niszczycieli nowej generacji (tyle też istnieje niszczycieli typu 45). Drugi powód jest bardziej prozaiczny: brytyjskie ministerstwo obrony słynie z dokonywania cięć w programach zbroje­niowych. Z planowanych trzynastu fregat rakietowych typu 26 kupiono jedynie osiem. Eksperci zaznaczają, że lepszą opcją jest pozyskać w obliczu potencjalnych cięć mniej doskonale wyposażonych okrętów niż więcej "gorszych", ograniczonych do konk­ret­nych zadań i wymagających wsparcia innych jednostek.

Oprócz nowych niszczycieli brytyjscy marynarze otrzymają do połowy lat 30. łącznie trzynaście nowoczesnych fregat rakietowych – osiem typu 26 i pięć typu 31. Mają stanowić one podstawę brytyjskiej floty i będą odpowiadać za zdecydowaną część działań. Te pierwsze mają być jednostkami ZOP, zaś drugie będą fregatami wielo­zada­niowymi. Resort obrony postawił sobie cel, by Royal Navy dysponowała minimum dziewiętnastoma okrętami bojowymi: niszczycielami i fregatami.