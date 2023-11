Rosjanie prężą muskuły. Nowy potężny okręt we Flocie Pacyfiku

Rosyjska Flota Pacyfiku zyskała potężny oręż. Do linii został wcielony atomowy okręt podwodny zdolny do przenoszenia 16 międzykontynentalnych pocisków balistycznych w głowicami jądrowymi.

Mowa o okręcie podwodnym Generalissimus Suworow, który przybył do bazy Wiluczinsk położonej na półwyspie Kamczackim. Okręt znajduje się w służbie już od 11 miesięcy. Od czasu zakończenia produkcji przez stocznię Siewmasz z Siewierodwińska i wcielenia do rosyjskiej marynarki wojennej 29 grudnia 2022 r. był częścią Floty Północnej. W końcówce lata okręt wyszedł w morze i trasą północną przeszedł do nowego portu macierzystego. Trasę liczącą kilka tysięcy mil morskich pokonał w większości w zanurzeniu pod lodami Arktyki.

Generalissimus Suworow to okręt podwodny typu Borej-A (projekt 955A). Obecnie w rosyjskiej Flocie Pacyfiku znajdują się cztery okręty tego typu. Poza wspominanym są to: Władimir Monomach, Aleksander Newski i Kniaź Oleg. Plany na ten rok zakładają przekazanie Flocie Pacyfiku jeszcze jednego okrętu tego typu – Imperator Aleksander III. Generalissimus Suworow to jedyny okręt podwodny o napędzie jądrowym, który wszedł do służby w rosyjskiej marynarce wojennej od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Wcześniejsze plany zakładały jeszcze wcielenie do linii w 2022 r. wielozadaniowego okrętu podwodnego typu Jasień, ale okręt do tej pory nie został przekazany flocie.

Okręt podwodny Kniaź Władimir typu Borej © HoteitH, CC BY-SA 4.0

Generalissimus Suworow jest szóstym okrętem typu Borej i trzecim podtypu Borej-A. Pierwsze trzy jednostki projektu 955 wykorzystywały sekcje kadłuba z niedokończonych po rozpadzie ZSRR okrętów podwodnych typu Szczuka-B. Natomiast okręty projektu 955A zostały zbudowane całkowicie od podstaw i mają bardziej dopracowaną pod względem hydrodynamicznym sylwetkę. Okręty tego typu mają 170 m długości wyporność w zanurzeniu około 24000 t. Są to pierwsze rosyjskie okręty podwodne wyposażone w pędnik strumieniowy zamiast klasycznej śruby napędowej.

Ich podstawowym uzbrojeniem jest 16 międzykontynentalnych pocisków balistycznych R-30 Buława. Ich opracowanie rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych. Buława jest morskim wariantem systemu Topol. Pierwszy lot próbny wykonano we wrześniu 2005 r., a w grudniu tego samego roku wykonano pierwsze odpalenie spod wody. Pierwsze odpalanie z pokładu okrętu podwodnego typu Borej wykonano w 2011 r.

Szczegółowe dane techniczne pocisku nie są znane. Na podstawie dostępnych danych można szacować, że Buława ma około 13 m długości i 2 m średnicy. Masa wynosi prawdopodobnie około 36-39 ton. Pocisk może przenosić do 10 naprowadzanych niezależnie głowic jądrowych o mocy do 160 kt. Zasięg wynosi około 8300 km, a dokładność trafienia jest szacowana na 250 m. Według oficjalnych rosyjskich informacji głowice mają zdolność do manewrowania i zmiany celu w trakcie lotu co ma pozwalać na pokonanie zachodnich systemów antybalistycznych.

Okręty projektu 955 mogą przenosić 16 pocisków balistycznych Buława © Mil.ru

W tej chwili w służbie jest sześć okrętów tego typu: cztery we Flocie Pacyfiku i dwa we Flocie Północnej. Kolejne trzy jednostki znajdują się na różnych etapach budowy, a dwie kolejne są zamówione, ale ich produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Razem da to jedenaście nosicieli pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi. Pozwolą one na wycofanie ostatnich okrętów projektu 667BDR Kalmar i 667BDRM Delfin.

Rosyjskie okręty podwodne są przystosowane do działania w warunkach silnego zalodzenia © Mil.ru

Budowa Generalissimusa Suworowa rozpoczęła się w stoczni Siewmasz uroczystym położeniem stępki 26 grudnia 2014 r. Po siedmiu latach, 25 grudnia 2021 r. okręt wyprowadzono z hali montażowej na dok pływający, który został wykorzystany do wodowania 11 stycznia 2022 r. 20 lipca tego samego roku rozpoczęły się próby stoczniowe. Natomiast 3 listopada w ramach testów państwowych z pokładu zanurzonego okrętu przeprowadzono próbne strzelanie pociskiem R-30 Buława. Pocisk wystrzelony z Morza Białego trafił w cel na poligonie Kura na Kamczatce.

