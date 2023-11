Pierwsze takie wsparcie dla Ukrainy. Nowe okręty na Morzu Czarnym

Portal Defence Express zajmujący się tematyką militarną przypomina, że na początku roku pojawiły się informacje o możliwym wzmocnieniu Ukrainy okrętami Mark VI ze Stanów Zjednoczonych. Później temat zeszedł na dalszy plan i do transferu nie doszło. Zdaniem ukraińskiego portalu teraz się to zmieniło i właśnie o te jednostki chodziło prezydentowi Zełenskiemu.

Mark VI to typ łodzi patrolowych, które służą w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, są wykorzystywane do do patrolowania wód rzecznych i przybrzeżnych. Cechują się długością ok. 25 m oraz możliwością osiągania prędkości do 45 węzłów (83 km/h). Załoga składa się z 10 marynarzy, ale na pokładzie poza wyposażeniem może znaleźć się jeszcze 8 kolejnych osób.