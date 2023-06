Produkcja seryjna KF-21 coraz bliżej

Ogłoszenie kolejnego etapu przygotowań do produkcji zbiegło się pierwszym lotem piątego prototypu myśliwca. Po wystartowaniu z przyzakładowego lotniska w Sacheonie pilot wykonał czterdziestopięciominutowy lot na Morzem Wschodniochińskim. Ten egzemplarz zostanie wykorzystany przede wszystkim do prób awioniki, w tym radaru AESA. W dalszej kolejności posłuży również do prób tankowania w locie.