ZMU to rodzina opracowanych przez AREX zdalnie sterowanych systemów wieżowych z uzbrojeniem kalibru od 5,56 do 40 mm. Polskie rozwiązanie charakteryzuje modułowa konstrukcja. Ułatwia ona serwisowanie, dokonywanie szybkich napraw oraz modernizacji. Bezzałogowe wieże mogą być uzbrojone w karabiny i granatniki maszynowe oraz armaty automatyczne.

Chociaż w oficjalnych komunikatach nie ujawniono konkretnych typów wyrzutni i pocisków, które miałyby być zintegrowane z polskimi wieżami to na podstawie dostępnych informacji można wywnioskować, że chodzi o wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet FZ231 opracowane dla śmigłowców lub jakąś ich modyfikację dla pojazdów lądowych. Można z nich wystrzeliwać dwanaście niekierowanych lub kierowanych pocisków rakietowych.

FZ68 to niekierowany pocisk rakietowy o masie 5 kg i zasięgu 7700 m. Uzbrojony jest w głowicę odłamkowo-burzącą. Pociskiem o nieco większych możliwościach jest również niekierowany FZ90 o zasięgu około 9100 m i masie całkowitej 6,3 kg. Takimi samymi parametrami, ale innym sposobem naprowadzania charakteryzuje się rakieta FZ276. Jest ona naprowadzana półaktywnie laserowo, to znaczy, że pocisk naprowadza się na plamkę lasera, co zapewnia znacznie większą dokładność trafienia i minimalizuje ryzyko strat pobocznych.