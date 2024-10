Piątka wspaniałych w rywalizacji o haubicę dla US Army

Na tym etapie dowództwo tego rodzaju amerykańskich sił zbrojnych zdecydowało się zaufać pięciu przedsiębiorstwom: American Rheinmetall Vehicles, BAE Bofors, Hanwha Defense USA, General Dynamics Land Systems i Elbit Systems USA. Te kontrakty, przyznane na podstawie innych umów transakcyjnych (OTA), opiewają łącznie na około 4 mln USD. Oznacza to, że wszystkie pięć podmiotów otrzyma takie pieniądze, a w wymiarze jednostkowym będzie to jedynie kilkaset tysięcy dolarów.

Ten ostatni został zarzucony w marcu tego roku (choć o jego niechybnym końcu wiedziano już w październiku 2023 r.), co ostatecznie pogrzebało szansę opracowywanej w jego ramach armatohaubicy samobieżnej XM1299 na wejście do produkcji i służby. Przypomnijmy, że standardowa jej donośność miała wynosić około 70 km, a wykorzystując amunicję z gazogeneratorem ERCA – ponad 100 km.

Wymienione prezentacje odbędą się w listopadzie i grudniu. Na ich podstawie opracowane mają być wnioski, które mają usprawnić program SPH-M. US Army nie zamyka sobie drogi i być może do następnego etapu zakwalifikuje kilku lub wszystkich uczestników pierwszego starcia. Celem programu jest zastąpienie części ciągnionych haubic M119 i M777 całkiem nową konstrukcją, która będzie stanowić uzupełnienie M109, a później stanie się ich godną następczynią. Wojska lądowe chcą zwiększenia zasięgu i szybkostrzelności, a także mobilności, przeżywalności i niezawodności lufowej artylerii samobieżnej.

Potrzeby w tym zakresie są ogromne, a kontrakt, który ma być przyznany może być naprawdę lukratywny, Jeśli chodzi o segment artylerii lufowej to US Army nie wygląda imponująco. Oprócz powyższych haubic holowanych w służbie są jedynie samobieżne M109 kalibru 155 mm. Długość lufy 39 kalibrów ogranicza zasięg prowadzenia ognia klasyczną amunicją do 30 km, co stanowi dużą lukę w potencjale. Tymczasem proponowane w tym programie konkretne jednostki artyleryjskie to zupełnie nowa jakość w zakresie donośności. Wszystkie pozwalają na prowadzenie ognia na dystansie przekraczającym 40 km.