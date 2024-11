Nowy niemiecki samolot rozpoznania elektronicznego. Uzupełni możliwości Luftwaffe

Już pierwszy oblatany egzemplarz wyróżnia się osłonami anten i systemów rozpoznawczych wystającymi po obu stronach kadłuba, jak również od spodu. Na razie są to puste skorupy, a wyposażenie specjalistyczne zostanie zainstalowane już w Niemczech. Stanie się to po zakończeniu cyklu prób w locie. Wtedy samolot przeleci z USA do Hamburga, gdzie znajdują się zakłady Lufthansy Technik. Do tej pory niemieckie przedsiębiorstwo zakończyło prace projektowe związane z integracją systemu misyjnego, cywilnych i wojskowych systemów awionicznych i układu kabiny. Równolegle toczy się już produkcja pewnych elementów wyposażenia, które powinny być gotowe do zainstalowania, jak tylko samolot pojawi się w Niemczech.