PHANTOM pokona tysiące kilometrów. Ten dron powstaje w Europie

Rolę, jaką odgrywają bezzałogowce najwyraźniej zauważyła węgierska firma Uaviator, która zaprezentowała światu drona PHANTOM. Army Recognition zwraca uwagę, że jest to maszyna zaprojektowana z myślą o modułowości. Dzięki temu bezzałogowiec można skonfigurować zgodnie z potrzebami konkretnej misji. "Możliwość wyposażenia lub usunięcia nieistotnych komponentów sprawia, że ​​jest to niezwykle wszechstronny dron, odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań operacyjnych" - informuje serwis.

Z dostępnych informacji wynika, że PHANTOM to bezzałogowiec o masie 600 kg, który jest w stanie przenosić ładunki o masie wynoszącej nawet 500 kg (jego łączna masa startowa to aż 1100 kg). Pozwala mu na to jego specjalna konstrukcja. Dron może wzbić się na pułap 6 tys. metrów, a jego zasięg szacuje się na ok. 10 tys. kilometrów. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania misji dalekiego zasięgu, w tym misji międzynarodowych.