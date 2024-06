Niemiecki Huzar. Niemcy zamówili nowe drony rozpoznawcze Luna NG

Dzięki dopracowanej aerodynamicznie konstrukcji i niskiej masie własnej LUNA NG może operować do 12 godzin. Pułap wynosi 5000 m. Płatowiec jest wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami węglowymi. W wersji podstawowej LUNA NG dysponuje zasięgiem 150 km, ale może on zostać wydłużony do około 500 km po zastosowaniu satelitarnego łącza przesyłu danych. Dron może wykonywać lot całkowicie autonomicznie po wcześniej zaprogramowanej trasie lub może być manualnie kontrolowany przez operatora.