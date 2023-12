Latająca pomoc dla Ukrainy. Niemcy wysłały system LUNA NG

W skład systemu wchodzi kilka ultralekkich dronów rozpoznawczych oraz naziemnej stacji kontroli, która nadzoruje ich pracę. Jest też katapulta startowa, specjalne sieci do wyłapywania dronów, kiedy trzeba sprowadzić je na ziemię oraz zestaw naprawczy, na wypadek najpowszechniejszych uszkodzeń. Wszystko to mieści się na specjalnie przygotowanym samochodzie ciężarowym MAN HX.

Z informacji podanych do publicznej wiadomości wynika, że do sił ukraińskich trafił tylko jeden zestaw Luna NG, nie zapowiedziano też czy planowane jest wysłanie na front bojowej wersji urządzenia. Nie jest wykluczone, że wydarzy się to w przyszłości ze względu na to, że zachodnie firmy zbrojeniowe w pewien sposób traktują obronną wojnę Ukrainy jako poligon dla testowania nowego nowoczesnego sprzętu.