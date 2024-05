Niedokończona misja. Warriory idą na złom

Wielka Brytania kontynuuje proces wycofywania bojowych wozów piechoty FV510 Warrior, które jeszcze w 2021 r. uznano za niepotrzebne, a ich modernizacja zarzucona. Ówcześnie było to dużym zaskoczeniem, gdyż do tamtej pory utrzymywano, że wozy te będą liczącym się pomostem, który da czas na wprowadzenie do służby nowszych.