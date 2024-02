Największe zamówienie Bundesheer od 20 lat. Austria zamawia 225 Pandurów Evo

Ministerstwo obrony podkreśla, że 70% wartości nowego zamówienia trafi do lokalnego przemysłu zbrojeniowego. Zakup pozwoli utrzymać miejsca w pracy w ponad 220 przedsiębiorstwach, a sam Pandur Evo wyrośnie na konia roboczego tamtejszych wojsk lądowych. Ponadto rozwój wojsk zmechanizowanych to jeden z elementów podniesienia wartości bojowej sił zbrojnych realizowany w ramach szerokiego programu Aufbauplans 2032+.

W porównaniu do poprzednich kontraktów tym razem Wiedeń postawił na wielozadaniowość. GDELS dostarczy Bundesheer moduły do konwersji pojazdów, które pozwolą na utworzenie wersji specjalistycznych. W ten sposób powstaną wozy ewakuacji medycznej, wozy dowodzenia, niszczyciele czołgów (wozy wsparcia ogniowego) z armatą kalibru 105 milimetrów, moździerze samobieżne kalibru 120 milimetrów, pojazdy jako nosiciele systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu SHORAD (Short-Range Air Defense) i mobilne pojazdy walki elektronicznej. Będzie to osiem wersji specjalistycznych wykonujących ściśle określone zadania na polu walki.