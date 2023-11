Holendrzy odbudowują wojska lądowe. Chcą Boxerów z większą siłą ognia

W maju Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) i Unia Chrześcijańska (CU) uznały, że czołgi są kluczowe dla obrony narodowej i należy postarać się o odbudowę batalionu pancernego. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Holendrzy nie mają czołgów w służbie liniowej od 2011 roku. Namiastkę tej siły tworzy holendersko-niemiecki 414. Batalion Pancerny 43. Brygady Zmechanizowanej, organizacyjnie połączonej z niemiecką 1. Dywizją Pancerną. I to by było na tyle. Wojska lądowe bez czołgów są bardzo okrojone. Jakie są więc plany dowództwa w zakresie poprawy siły ognia?

Holenderskie Boxery są w uzbrojeniu 13. Lekkiej Brygady. W czasie gdy je pozyskiwano nie myślano długofalowo i nie zakładano, że będą kiedyś potrzebne do mierzenia się z przeciwnikiem lepiej opancerzonym. Dywidenda pokoju działała w najlepsze. W związku z tym uzbrojono je w zdalnie sterowane moduły uzbrojenia Kongsberg M151 (ROWS) z ciężkim karabinem maszynowym HMG kalibru 12,7 milimetra. Obecnie uznano je za niewystarczające i postawiono przed sobą formalny wymóg, aby Boxery były wyposażone w armatę automatyczną kalibru co najmniej 30 milimetrów.

Według nieoficjalnych informacji preferowane jest rozwiązanie z wieżą bezzałogową, aby nie pomniejszać liczby przewożonych w pojeździe piechurów. Możliwość wyposażenia pojazdu w uzbrojenie do zwalczania bezzałogowych statków latających (C-UAS) uznano za "fajną rzecz", ale na tym etapie nie jest to podstawowy wymóg (znów widać brak dalekowzroczności). Być może na późniejszym etapie wyklaruje się bardziej zdecydowane podejście. Nie sprecyzowano też typu pożądanej wieży. Na co mogą liczyć Holendrzy?