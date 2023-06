MANGART 25 – słoweński plan wzmocnienia obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu

Jak już wcześniej wspomniano, z biegiem czasu MANGART 25 ma być również integrowany z innymi podwoziami bazowymi, ale wydaje się, że JLTV będą jednak stanowić kręgosłup dla tego bezzałogowego systemu wieżowego. Według różnych danych słoweńskie wojska lądowe mają stać się odbiorcą łącznie nawet 129 pojazdów tego typu. Dokumenty jednak przemawiają za tym, że będzie ich 99 LKOV. We wrześniu 2021 roku podpisano kolejną umowę na 37 wozów, które mają trafić do Słowenii już w kolejnym roku. Wszystkie 99 pojazdów ma kosztować tamtejszego podatnika około 137 milionów euro (w cenę wliczone są koszty pozyskania uzbrojenia i wyposażenia optoelektronicznego).

Nowy system wieżowy prawdopodobnie otrzyma pociski w wersji LR2 z zasięgiem zwiększonym do 5,5 kilometra, zredukowaną masą (12,7 kilograma), zwiększoną przebijalnością (według danych deklaratywnych 850-900 mm stali RHA), a także poprawionymi zdolnościami rozpoznawania i śledzenia celów (nowa głowica naprowadzania z niechłodzonym czujnikiem termowizyjnym). W lipcu 2022 roku resort obrony podpisał umowę w sprawie zakupu 50 zestawów ppk Spike LR2 za 6,67 mln euro (ok. 31,5 mln złotych).

MANGART 25 – jeśli w ogóle powstanie – wypełni lukę w obronie przeciwlotniczej słoweńskich wojsk lądowych. Z uwagi na to, że program jest we wstępnej fazie, nie ujawniono nawet przybliżonego harmonogramu pracy i nie wiemy kiedy może pojawić się pierwszy demonstrator technologii. Docelowo po wejściu do służby będzie pełnić funkcję obrony przeciwlotniczej zgrupowań wojsk przed środkami napadu powietrznego, ale też pomoże zwalczać opancerzone pojazdy bojowe. W ograniczonym zakresie przyda się do ochrony obiektów infrastruktury wojskowej i krytycznej. W pierwszej kolejności zaspokajał będzie potrzeby krajowego wojska, nic nie wiadomo na temat ewentualnego zainteresowania nabywców z zagranicy.