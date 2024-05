Lepsza łączność polskich Herculesów

TruNet AR-1500 to międzynarodowa wersja produkowanej przez firmę Collins amerykańskiej radiostacji ARC-210 o tym samym zakresie częstotliwości i tych samych parametrach co w wersji ARC-210 Gen 6, z wyborem fal i rozszerzonymi funkcjami, w tym obsługą transmisji danych w paśmie L i przez łącze Link-22. Jest ona przeznaczona dla klientów dokonujących bezpośredniego zakupu sprzętu z USA na zasadach komercyjnych. Wykorzystuje najnowszą technikę, software i architekturę radiostacji programowalnych, umożliwiając w pełni bezpieczną komunikację na polu walki oraz łatwe ulepszenie do nowszej wersji w miarę zmieniających się potrzeb i celów misji.

– Modernizacja polskiej floty samolotów Hercules poprzez wyposażenie ich w radiostacje AR-1500 umożliwi siłom powietrznym bezpieczną łączność opartą na najnowszych standardach NATO podczas przyszłych misji sojuszniczych – powiedział Ryan Bunge, wiceprezes i dyrektor generalny działu łączności i rozwiązań sieciowych w Collins Aerospace. – AR-1500 to jedyna programowalna radiostacja z obsługą pasma L dostępna w tej chwili na rynku. Jest wyposażona w szerszy zestaw funkcji operacyjnych oraz najnowsze technologie szyfrowania i przeciwzakłóceniowe. Gwarantuje pomyślną realizację misji dziś, a także, w miarę pojawiania się nowych wymagań, także i w przyszłości.

Radiostacja TruNet AR-1500 © Collins Aerospace

C-130 w Polsce

C-130 Hercules to największe samoloty transportowe Sił Powietrznych RP. W latach 2009-2012 to Polski w ramach amerykańskiego programu pomocy wojskowej dla sojuszników Foreign Military Financing trafiło pięć C-130E. Były to egzemplarze wyprodukowane w latach 60-tych i 70-tych.

Następnie w 2021 r. podpisano z Amerykanami nową umowę na dostawę pięciu nowszych C-130H wyprodukowanych w latach 80-tych. Poza mniejszym nalotem i wiekiem ich zaletą w porównaniu z poprzednikami jest wyposażenie w nowszy radar APN-241 i zmodernizowaną awionikę. Pierwsze dwa samoloty dotarły do Polski w drugiej połowie 2022 r. Wtedy też nastąpiła zmiana umowy i ustalono z Amerykanami, że trzy kolejne samoloty nie będą pochodziły ze składowiska AMARG na pustyni w Arizonie, ale będą to egzemplarze przekazane bezpośrednio ze służby czynnej w US Air Force. Dzięki temu udało się pozyskać egzemplarze jeszcze młodsze, bo wyprodukowane w 1990 r. Wszystkie powinny być dostarczone do końca tego roku.

W tej chwili nie wiadomo jeszcze czy C-130H zastąpią starsze C-130E czy będą używane obie wersje równolegle. Z powodów logistycznych i finansowych bardziej prawdopodobna wydaje się ta pierwsza opcja. Samoloty C-130 Hercules są na wyposażeniu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego i stacjonują w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Samolot C-130E Sił Powietrznych RP © Licencjodawca

C-130 Hercules

C-130H Hercules to średni transportowy, który jest częścią szeroko stosowanej rodziny samolotów Lockheed C-130. C-130H to jedna z najbardziej popularnych i wszechstronnych wersji, znana ze swojej niezawodności i zdolności do wykonywania różnorodnych misji transportowych. Typowa załoga składa się z pięciu osób: dwóch pilotów, nawigatora, inżyniera pokładowego oraz mechanika pokładowego.

Samolot ma długość 29,8 m, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 40,4 m oraz wysokość 11,9 m. Masa własna C-130H to około 34 600 kg, natomiast maksymalna masa startowa wynosi około 70 300 kg. Napędzany jest przez cztery silniki Allison T56-A-15, z których każdy ma moc 4590 KM. Samolot osiąga maksymalną prędkość około 590 km/h, a jego zasięg wynosi około 3800 km z maksymalnym ładunkiem. Pułap operacyjny C-130H to około 10000 m.

Polski C-130 w malowaniu z okazji stulecia Sił powietrznych RP © Licencjodawca

C-130H Hercules może przewozić ładunki o maksymalnej masie około 19 000 kg, w tym sprzęt wojskowy, pojazdy, kontenery, żołnierzy oraz rannych. Samolot jest wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne i komunikacyjne, w tym radar pogodowy i systemy ostrzegania o przeszkodach. Jest także podstawą dla wielu wersji specjalistycznych, takich jak tankowce powietrzne (KC-130), samoloty walki radioelektronicznej i poszukiwawczo-ratownicze. Zdolność do startów i lądowań na krótkich i nieprzygotowanych pasach startowych czyni go wyjątkowo wszechstronnym w operacjach wojskowych