W obliczu trwającej pełnoskalowej wojny rozpoczętej w lutym 2022 r. Holandia zamierza iść krok dalej i odtworzyć całkowicie holenderską jednostkę pancerną. W ostatnich dniach holenderski parlament przyjął wniosek Petera Valstara z partii VVD postulujący utworzenie batalionu pancernego. Nie jest to zaskakujący ruch, ponieważ wezwania do utworzenia rodzimych wojsk pancernych pojawiały się w holenderskiej debacie publicznej od kilku miesięcy w ramach szerszej dyskusji o zwiększeniu potencjału obronnego kraju i modernizacji jego sił zbrojnych.

Według standardów NATO batalion czołgów liczy przeważnie 54 maszyny. Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że do jego wyposażenia Holendrzy kupią czołgi podstawowe Leopard 2A8. Taki ruch wynikałby z chęci zachowania kompatybilności z niemieckimi wojskami pancernymi, które również zamówiły czołgi tego typu. Leopardy 2A8 zamówiły również Czechy, Norwegia, a w niedalekiej przyszłości zrobią to najprawdopodobniej również Włochy. Gdyby wymienione transakcje doszły do skutku byłyby to ogromny sukces rynkowy dla producenta czołgu, firmy Krauss-Maffei Wegmann.