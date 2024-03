Gujana szykuje się do wojny. Ogromne pieniądze na zbrojenia

Brazylia wzmocniła obsadę granicy by nie dopuścić do przejścia wojsk wenezuelskich przez jej terytorium. Potencjalny agresor nie może też być pewny reakcji USA. Chociaż te ostatnie są zaangażowane na Bliskim Wchodzie i w Ukrainie, to nadal mają dosyć sił by zadać znaczne straty licznej i dobrze wyposażonej, ale generalnie słabo wyszkolonej armii wenezuelskiej. Przywódcy Wenezueli muszą liczyć się z powtórką ze scenariusza argentyńskiego z lat 1980-tych, gdy rządząca tym państwem junta wojskowa zamierzała przeprowadzić małą zwycięską wojenkę o Falklandy, a skończyło się to porażką w wojnie z Wielką Brytanią, co do której zakładano, że jest zbyt słaba by interweniować w obronie swojego terytorium.