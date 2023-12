W 2019 r. fiński rząd zatwierdził umowę, na której mocy Merivoimat pozyska cztery korwety. Zgodnie z pierwotnymi założeniami pierwsza jednostka miałaby być gotowa do służby w 2026 r., natomiast trzy pozostałe miałyby rozpocząć służbę do 2028 r. Obecnie terminy uległy zmianie: wodowanie jednostki wiodącej ma nastąpić w 2025 r., zaś próby morskie rozpoczną się w roku następnym. Wejście do służby zaplanowano na 2027 r. Prace przy kolejnych trzech korwetach będą rozłożone w czasie w taki sposób, aby wszystkie cztery do 2029 r. rozpoczęły służbę.