Wielka Brytania mówi "dość". Wysyła do Zatoki Perskiej niszczyciela

Niszczyciel rakietowy typu 45, HMS Diamond, jest obecnie w trakcie podróży do Zatoki Perskiej. Po dotarciu na miejsce, dołączy do stacjonującej tam od ubiegłego roku fregaty HMS Lancaster oraz trzech okrętów specjalizujących się w wykrywaniu min morskich.

Wysłany do Zatoki Perskiej niszczyciel przeciwlotniczy HMS Diamond to trzeci okręt typu 45 pozostający w służbie Królewskiej Marynarki Wojennej. Zwodowano go w 2007 r., a próby morskie ukończył trzy lata później, w 2010 r. W tym samym roku przybył do portu bazowego, gdzie w 2011 r. podczas ceremonii został oficjalnie włączony do służby.