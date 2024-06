Finlandia modernizuje artylerię nadbrzeżną

Fińskie Siły Obronne podjęły dawno oczekiwaną decyzję w sprawie modernizacji artylerii nadbrzeżnej. Jak wynika z zaproszenia do składania ofert, Helsinki chcą pozyskać mobilne zestawy artyleryjskie wykorzystujące amunicję kalibru 155 milimetrów w standardzie NATO. Posłużą one do ochrony wód terytorialnych na Morzu Bałtyckim. Według bazy danych Komisji Europejskiej dotyczącej planowania przestrzennego obszarów morskich fińskie morze terytorialne obejmuje obszar 54 130 kilometrów kwadratowych.