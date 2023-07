Fattah – irańska hipersoniczna gruszka na wierzbie

Już ta wypowiedź powinna dać wiele do myślenia, gdyż wpisuje się w irański schemat wychwalania swojego sprzętu, który ma być wszechpotężny i pokonać każdego przeciwnika. Głównym celem pozostaje Izrael, którego terytorium jest w całości w zasięgu rażenia nowej broni. Doleciałby tam w 400 sekund (o ile wcześniej nie uległby jakiemuś defektowi). Podane parametry, a raczej ich namiastka, jak zwykle zostawiają więcej pytań, niż rozwiewają wątpliwości.

Fattah nie pojawia się znikąd. Iran od dłuższego czasu wypuszczał informacje o pracach nad hipersonicznym pociskiem balistycznym, ale wówczas konkretów było równie mało co dzisiaj. Niewątpliwie prace trwały, ale irańskie rozwiązania na pewno nie są tak zaawansowane jak te, które opracowują Rosja, Stany Zjednoczone czy Chiny. Wynika to zarówno z niewspółmiernie krótszego czasu poświęconego na rozwój tego rodzaju broni, jak i środków pieniężnych czy posiadanej know-how w tym zakresie. Zapowiedzi o tym, że przełamie najbardziej zaawansowanych systemy antybalistyczne Stanów Zjednoczonych czy Izraela – takie jak THAAD czy Chec, używane od lat i sukcesywnie doskonalone – brzmią jak mało śmieszny dowcip.

Według Teheranu Fattah przewyższa rosyjskie Kindżały czy Cyrkony, gdyż osiąga wyższą prędkość. Irański wynalazek ma się rozpędzać do Mach 13–15 (około 5145 metrów na sekundę), zaś w przypadku rosyjskich pocisków jest to odpowiednio Mach 12 i Mach 9. Według deklaracji irańskich przywódców może manewrować i zmieniać trajektorie w atmosferze i poza nią. W prace nad Fattahem mogła być zaangażowana Rosja, która zwłaszcza po agresji na Ukrainę bardzo zbliżyła się do Iranu w sektorze przemysłu obronnego.