Amerykanie zainteresowani okrętami bezzałogowymi. To przyszłość US Navy

We wrześniu Kongres opublikował raport o przebiegu programów dużych nawodnych i podwodnych jednostek bezzałogowych dla US Navy. Określono w nim wstępny kształt przyszłych LUSV. Mianowicie mają być to okręty o długości około 60–90 metrów. Wypierać mają 1–2 tysiące ton, przez co byłyby rozmiarami zbliżone do korwet. Co ciekawe, mimo że program LUSV zakłada opracowanie jednostek w pełni bezzałogowych, w rzeczywistości mają być one opcjonalnie załogowe lub obsadzane wyłącznie przez minimalną załogę, przynajmniej w początkowym okresie eksploatacji oraz w zależności od potrzeb i charakteru działań.