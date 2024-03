Drony, drony, drony. Chińskie i amerykańskie koncepcje wojny powietrznej

Zacznijmy od opubli­kowanego przez amerykański Mitchell Institute for Aerospace Studies raportu The Need for Collabo­rative Combat Aircraft for Disruptive Air Warfare (Potrzeba współpracujących samolotów bojowych dla przełomowej wojny powietrznej; do pobrania w formacie pdf tutaj). Raport oparto na na rozwa­żaniach teore­tycz­nych, testo­wa­nych w trakcie gry strategicznej przepro­wadzonej w lipcu ubiegłego roku. Pod niezbyt szczęśliwym terminem Collabo­rative Combat Aircraft (CCA) kryje się bezzałogowy lojalny skrzydłowy. Zanim jednak przyjrzymy się koncepcjom autorów raportu, przyjrzyjmy się założeniom, z jakich wyszli.