Amerykanie załatwiają uzbrojenie dla Ukrainy. Z egzotycznego kraju

Chodzi przede wszystkim o śmigłowce transportowe Mi-17-1B. Ekwador posiada sześć sztuk tych śmigłowców, z których tylko jeden jest w stanie zdatnym do lotu. Pięć zostało uziemionych w 2021 r., a ich przywrócenie do lotu z pomocą producenta po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej stało się niemożliwe ze względu na sankcje nałożone na Rosję. Ponadto Ekwador dysponuje dwoma Mi-171Sz (jeden zdolny do lotu). O ile potwierdzony został transfer wspomnianych sześciu egzemplarzy, nie wiadomo, jaki los czeka dwie pozostałe maszyny. Można jednak zakładać, że i one zostaną przekazane USA.