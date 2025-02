Polacy jako pierwsi na świecie. Tak wojsko pracuje w Powidzu

Polscy żołnierze w Powidzu zajmują się konserwacją sprzętu US Army, co jest pierwszym takim przypadkiem na świecie. W składnicy APS-2 przechowywane są m.in. czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley i haubice Paladin. Polacy, pod okiem amerykańskich specjalistów, przygotowują się do pełnego przejęcia obowiązków.

Składnice APS, takie jak ta w Powidzu, są kluczowe dla US Army. Przechowują sprzęt na wypadek kryzysu lub wojny, co pozwala na szybkie przerzuty wojsk. Polscy żołnierze, którzy trafili do armii z rezerwy lub dobrowolnej służby wojskowej, mają doświadczenie w pracy z ciężkim sprzętem, co ułatwia im adaptację do nowych zadań.