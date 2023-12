Zdały test. Myszy dołączają do grona samoświadomych

W nowych badaniach, które ukazały się w czasopiśmie "Neuron" ( DOI: 10.1016/j.neuron.2023.10.022 ), naukowcy z University of Texas wykorzystali test lustra, aby sprawdzić, czy myszy potrafią wykryć zmianę w swoim wyglądzie – w tym przypadku plamę atramentu na czole. Gryzonie przeszły test – potrafiły rozpoznać swoje odbicie w lustrze, jednak autorzy publikacji zauważyli, że ich eksperymenty pokazują jedynie, że myszy potrafią wykryć zmianę w swoim wyglądzie, ale niekoniecznie oznacza to, że są samoświadome.

W prowadzonych eksperymentach naukowcy dostrzegli, że myszy, gdy widzą siebie w lustrze, wykazują zachowania, które sugerują samorozpoznanie. Kiedy badacze zaznaczyli czoła myszy o czarnym futrze plamą białego atramentu, myszy spędzały więcej czasu na pielęgnacji głowy przed lustrem – prawdopodobnie próbując usunąć plamę. Jednakże myszy wykazywały takie zachowanie tylko wtedy, gdy były już przyzwyczajone do luster, miały kontakt z innymi myszami, które wyglądały podobnie do nich i jeśli plamka atramentu była stosunkowo duża.

Naukowcy wykorzystali test lustra, aby sprawdzić, czy myszy potrafią wykryć zmianę w swoim wyglądzie – plamę atramentu na czole. Ponieważ naniesienie atramentu zapewniało także bodziec dotykowy, badacze przetestowali myszy o czarnym futrze, używając zarówno czarnego, jak i białego atramentu. Chociaż test lustra został pierwotnie opracowany w celu sprawdzenia świadomości u różnych gatunków, autorzy publikacji wskazali, że ich eksperymenty pokazują jedynie to, że myszy potrafią wykryć plamę na swoim czole, co niekoniecznie oznacza samoświadomość.

- Myszy potrzebowały znaczących zewnętrznych bodźców zmysłowych, aby przejść test lustra. Musieliśmy nałożyć na ich głowy dużą ilość atramentu, a następnie bodziec dotykowy pochodzący z nakładania atramentu w jakiś sposób umożliwiał zwierzęciu wykrycie atramentu na głowie w lustrzanym odbiciu – mówi Jun Yokose z University of Texas, pierwsza autorka publikacji, dodając jednocześnie, że szympansy i ludzie nie potrzebują żadnego dodatkowego bodźca zmysłowego, by przejść test lustra.

- Aby utworzyć pamięć epizodyczną, na przykład dotyczącą wydarzeń z naszego codziennego życia, mózgi tworzą i przechowują informacje o tym, gdzie, co, kiedy i kto, a najważniejszym tego elementem jest samoinformacja lub status. Naukowcy zazwyczaj badają, w jaki sposób mózg koduje lub rozpoznaje innych, ale aspekt samoinformacji jest niejasny – mówi neurolog Takashi Kitamura z University of Texas, współautor publikacji.

Co ciekawe, podzbiór tych neuronów również aktywował się, gdy myszy dostrzegały inne myszy o podobnym wyglądzie i tym samym kolorze futra. Ale gdy myszy w okolicy miały inne umaszczenie, chociażby były białe, to omawiany podzbiór neuronów nie był aktywny.

Ponieważ wcześniejsze badania na szympansach sugerowały, że do rozpoznania swojego odbicia w lustrze wymagane jest doświadczenie społeczne, badacze przetestowali także myszy, które po przyjściu na świat były odizolowane od innych gryzoni. Myszy te oznaczone plamą atramentu nie pielęgnowały głowy przed lustrem. U izolowanych myszy nie zaobserwowano również aktywacji na widok towarzyszy neuronów w hipokampie, co sugeruje, że myszy muszą mieć doświadczenia społeczne wraz z innymi podobnymi do siebie osobnikami w celu rozwinięcia obwodów nerwowych niezbędnych do samorozpoznania.