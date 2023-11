Pies widzi to inaczej. Tak odbiera twoje gesty

Badacze poszukiwali wyjaśnień tego zjawiska. Ich zdaniem inny odbiór nie wynika jedynie z różnic w percepcji wzrokowej między psami a ludźmi, ale także z różnic w procesie myślowym i interpretacji gestów. Dowodem na to jest fakt, że u psów o wyższej inteligencji wygląd obiektu ma takie samo znaczenie, jak jego lokalizacja, co sugeruje, że sposób przetwarzania informacji przez te psy jest bardziej zbliżony do ludzkiego.

Zjawisko to określane jest jako tendencyjność przestrzenna. Jest to błąd poznawczy, który polega na interpretowaniu informacji w kontekście przestrzeni, lokalizacji lub odległości, podczas gdy te same informacje mogłyby być z łatwością zastosowane do obiektu.