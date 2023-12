10 tys. drzemek każdego dnia. Te pingwiny śpią w niezwykły sposób

Gniazdujące na Antarktydzie pingwiny maskowe śpią po 11 godzin na dobę. Jednak nie jest to ciągły sen. Naukowcy badający te ptaki odkryli, że każdego dnia tysiące razy zapadają one w króciutkie drzemki, które trwają po kilka sekund. Nieustanne zasypianie i budzenie się może dla nas wydawać się torturą, ale pingwiny stosują taką taktykę, by w jakimś stopniu zachować czujność i chronić jaja i pisklęta.