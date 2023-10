Zapachy mają znaczenie. Zmieniają nawet postrzeganie kolorów

Badanie opublikowane w "Frontiers in Psychology" wykazało eksperymentalnie, że jedno z takich powiązań zachodzi pomiędzy naszym węchem a wzrokiem, co może wpływać na naszą percepcję kolorów.

Uczestnikom na ekranie pokazywano kwadrat wypełniony losowym kolorem. Następnie uczestnicy zostali poproszeni, by za pomocą dwóch suwaków ręcznie dostosowali kolor na ekranie do tego, co postrzegali jako neutralną szarość. Po odnotowaniu ostatecznego wyboru procedurę powtarzano aż do pięciokrotnego pojawienia się wszystkich zapachów.