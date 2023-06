Wielki kosmiczny diament? Odkryto białego karła w fazie krystalizacji.

Większość gwiazd wchodzących w ostatni rozdział swojego życia ma skłonność do kurczenia się, pomniejszania i powoli zmienia kolor. Astronomowie określają te gęste obiekty mianem białych karłów . Są to pozostałości małych oraz średniej wielkości gwiazd podobnych do naszego Słońca. Gdy zużyją całe swoje paliwo w jądrze i zrzucą swoje zewnętrzne warstwy, pozostające gorące jeszcze jądro zacznie się ochładzać. Proces ten może trwać miliardy lat.

Gdy proces ochładzania doprowadzi pozostałości gwiazdy do określonej temperatury, pierwotnie gorąca, płynna substancja wewnątrz jądra gwiazdy zacznie się krystalizować i w rezultacie stanie się twardą bryłą. Naukowcy porównali ten proces do ciekłej wody zamieniającej się w lód. Z tym że temperatura krzepnięcia jądra w białych karłach jest niezwykle wysoka i ma około 10 milionów stopni Celsjusza.

Odkrycie stygnącego białego karła nie jest niczym niezwykłym. Stanowi on po prostu pozostałość gwiazdy, która wypaliła większość paliwa, jakim dysponowała, by następnie się zapaść. Jednak, jak ustalili badacze, obiekt ten stopniowo się krystalizuje.

"W naszej pracy przedstawiamy odkrycie nowego układu poczwórnego podobnego do Syriusza w odległości 104 lat świetlnych, składającego się z krystalizującego się białego karła oraz trzech innych gwiazd" - napisali w publikacji naukowcy kierowani przez Alexandra Vennera z University of Southern Queensland w Australii.

Nie powinniśmy jednak mieć nadziei, że zobaczymy to my lub nasze dalekie potomstwo. Proces ten jest bowiem nieprawdopodobnie wręcz powolny i potrwa miliardy lat. Jednak czy obiekt faktycznie zamieni się w diament? Naukowcy nie są do końca pewni, czy kryształy powstałe w białym karle można nazwać diamentem. Gęstość białych karłów wynosi ponad milion kilogramów na metr sześcienny, podczas gdy gęstość diamentu to tylko około 3500 kilogramów na metr sześcienny.