Wielka Czerwona Plama na Jowiszu kurczy się. Wszystko przez zmianę diety

Wielka Czerwona Plama na Jowiszu to największa burza w Układzie Słonecznym. Obserwowana jest od stuleci. Można ją zobaczyć na południowej półkuli Jowisza jako gigantyczny owal czerwonawych chmur, które obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością wiatru dochodzącą nawet do 680 kilometrów na godzinę.