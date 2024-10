Uprawy roślin bez światła? Badacze opracowali nową metodę produkcji żywności

Fotosynteza jest fundamentalną reakcją chemiczną na naszej planecie. Bez niej nie byłoby życia. Nie tylko nie byłoby roślin, ale i zwierząt. Energia niezbędna do podtrzymywania życia pochodzi z promieniowania słonecznego. Jej wykorzystanie możliwe jest dzięki fotosyntezie. Organizmy fotosyntetyzujące potrafią przekształcać światło słoneczne w energię chemiczną. To dzięki niej rośliny potrafią zamieniać światło i CO2 na energię, wytwarzając przy tym tlen. Fotosynteza sprawiła, że możemy oddychać, a rośliny dzięki niej dostarczają nam pożywienie.

Octan byłby następnie podawany genetycznie zmodyfikowanym roślinom, które byłyby uprawiane hydroponicznie. Jak wskazują badacze, metodę tę można by również wykorzystać do uprawy innych organizmów produkujących żywność, bo octan jest naturalnie wykorzystywany przez grzyby, drożdże i algi.

Kiełkowanie roślin następuje bez udziału światła. Jednak ta zdolność zanika, gdy rośliny stają się zdolne do fotosyntezy. Odblokowując szlak metaboliczny, którego rośliny kiełkujące używają do rozkładu pokarmu przechowywanego w ich nasionach, umożliwiłoby im wykorzystanie octanu jako źródła energii.

– Próbujemy ponownie włączyć ten szlak u dorosłych roślin i obudzić ich naturalną zdolność do wykorzystywania octanu. To jest analogiczne do nietolerancji laktozy u ludzi. Jako niemowlęta możemy trawić laktozę z mleka, ale u wielu osób ta ścieżka zostaje wyłączona, gdy dorastają. To w zasadzie ten sam pomysł, tylko dla roślin – wyjaśnia Jinkerson.