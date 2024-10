Nasz zmysł powonienia jest znacznie szybszy niż do tej pory sądzono

Podczas każdego wdechu unoszące się w powietrzu substancje chemiczne dostają się do naszego nosa i tworzą to, co rozpoznajemy jako zapachy. Są one wydalane podczas wydechu. Zazwyczaj oddech trwa od trzech do pięciu sekund, co doprowadziło do przekonania, że ​​nasza zdolność wykrywania i rozróżniania zapachów jest powolna. Nawet Karol Darwin wskazywał, że nasz zmysł powonienia jest "wyjątkowo mało przydatny".