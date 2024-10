Uderzenie ogromnej skały 3 mld lat temu mogło pobudzić życie na Ziemi

Dzięki żmudnej charakterystyce minerałów znalezionych w miejscu uderzenia badacze zrekonstruowali sekwencję wydarzeń, które nastąpiły po kolizji. Według nich S2 mogła dać impuls do rozwoju niektórym z najwcześniejszych form życia na Ziemi. Rezultaty oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".