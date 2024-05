Systemy sztucznej inteligencji dla wielu okazały się bardzo przydatne, jednak jak donoszą naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT), część z nich nauczyło się oszukiwać ludzi. W publikacji, która ukazała się w czasopiśmie "Patterns" badacze opisali zidentyfikowane przypadki, w których sztuczna inteligencja oszukiwała, blefowała czy podszywała się pod ludzi.

- Twórcy sztucznej inteligencji nie mają pewności, co powoduje jej niepożądane zachowania, takie jak oszustwa – mówi pierwszy autor publikacji Peter S. Park z MIT. - Ale ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że oszustwo SI ma miejsce, ponieważ strategia oparta na oszustwie okazała się najlepszym sposobem na dobre wykonanie danego zadania szkoleniowego. Oszustwo pomaga im osiągnąć swoje cele – dodaje.

Naukowcy analizowali sposoby, jakimi posługują się systemy sztucznej inteligencji i jak rozpowszechniają fałszywe informacje. Doszli do wniosku, że takie zachowania zostały im wpojone podczas szkoleń, dzięki którym systematycznie uczą się manipulować.

Najbardziej uderzającym przykładem oszustwa odkrytym przez badaczy okazał się Cicero – system opracowany przez firmę Meta. Został on zaprojektowany do gry Dyplomacja, która polega na podboju świata. Ważną jej częścią jest budowanie sojuszy. Chociaż Meta twierdzi, że wyszkoliła Cicero, aby był "w dużej mierze uczciwy i pomocny" oraz aby "nigdy celowo nie wbijał noża w plecy" swoim ludzkim sojusznikom podczas gry, dane opublikowane przez firmę pokazały, że Cicero nie grał uczciwie. Problem w tym, jak wskazuje Park, że zachowanie określone przez Metę jako "wbijanie noża w plecy" to jedna z najskuteczniejszych koncepcji w grze.