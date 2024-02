SI znalazła różnicę między mózgiem kobiet i mężczyzn. Naukowcy mówią, czego dotyczy

Naukowcy opracowali system sztucznej inteligencji, który w 90% przypadków poprawnie identyfikował płeć osoby na podstawie skanu mózgu. "Główną motywacją dla przeprowadzenia tego badania była wiedza, że płeć wpływa na rozwój mózgu, jego starzenie się oraz objawy zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych" - wyjaśnia prof. Vinod Menon, autor badania opublikowanego w "Proceedings of the National Academy of Sciences" (doi: 10.1073/pnas.2310012121).