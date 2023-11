Świat wielkości Ziemi. Znajduje się 22 lata świetlne od nas

Planeta LTT 1445Ac została odkryta przez należący do NASA kosmiczny teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) w 2022 r., ale jej rozmiary potwierdzono dopiero teraz. TESS został specjalnie zaprojektowany do poszukiwania planet pozasłonecznych. Instrumenty naukowe zamontowane na teleskopie monitorują rozległe obszary nieba w poszukiwaniu tranzytów planet, czyli sytuacji, gdy planeta przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy, patrząc z perspektywy teleskopu, co powoduje regularne spadki jej jasności. Stopień pociemnienia oraz niemal niezauważalne ruchy gwiazdy wywołane przyciąganiem grawitacyjnym planety pozwalają badaczom określić rozmiar i masę egzoplanety.