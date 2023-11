Tam może istnieć życie. Merkury skrywa solne lodowce

Naukowcy z PSI uważają konkretnie, że te solne lodowce są w stanie tworzyć środowisko podobne do ekstremalnych warunków ziemskich, w których kwitnie życie mikrobiologiczne. Sucha pustynia Atakama w Chile może być przykładem takiej lokalizacji, gdzie pomimo niezwykle trudnego środowiska życie rzeczywiście istnieje.

Odkrycie to w interesujący sposób łączy się również z niedawnymi rewelacjami naukowców, że na powierzchni Plutona (który to z kolei jest najbardziej oddaloną od Słońca planetą naszego systemu) znajdują się lodowce azotowe. Oznacza to, że zlodowacenie rozciąga się od najgorętszych po najmroźniejsze granice Układu Słonecznego.