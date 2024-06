Spotkanie z obłokiem w kosmosie. Mogło wpłynąć na klimat Ziemi

Epoki lodowe mogą nastąpić z wielu powodów, w tym z powodu nachylenia osi obrotu planety, przesuwającej się tektoniki płyt, czy erupcji wulkanów. Ale co jeśli tak drastyczne zmiany zależą także od położenia Ziemi w galaktyce?

W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Nature Astronomy" ( DOI: 10.1038/s41550-024-02279-8 ), naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego, Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa znaleźli dowody na to, że około dwa miliony lat temu nasz Układ Słoneczny napotkał międzygwiazdowy obłok wodoru tak gęsty, że mógł on zakłócić heliosferę – swoistą tarczą emitowaną przez Słońce, która chroni nas przed promieniowaniem galaktycznym.

Heliosfera to ogromny obszar wokół Słońca obejmujący wszystkie planety i większość pomniejszych ciał w Układzie Słonecznym. To rodzaj magnetycznego "bąbla" wytwarzanego przez Słońce, który otacza i chroni nasz Układ Słoneczny. Ten "bąbel" materii nieustannie wyrzucanej przez Słońce, głównie protonów, elektronów i cząstek alfa, chroni planety Układu Słonecznego przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym blokując wysokoenergetyczne cząstki pochodzące z przestrzeni międzygwiezdnej.

Ale jak wynika z niedawnych badań, Ziemia i inne planety Układu Słonecznego na krótki czas znalazły się poza ochronnym "kokonem" emitowanym przez Słońce. Miało to miejsce około dwa miliony lat temu i spowodowane było napotkaniem gęstego obłoku międzygwiazdowego, który spowodował skurczenie się heliosfery. To z kolei mogło wywołać na Ziemi epokę lodową i wpłynąć na ewolucję.

- Ta praca jest pierwszą, która pokazuje, że doszło do spotkania Słońca z czymś spoza Układu Słonecznego, co mogło wpłynąć na klimat Ziemi — mówi Merav Opher, profesor astronomii na Uniwersytecie Bostońskim i pracownik naukowy Harvard Radcliffe Institute.

Naukowcy dopiero niedawno byli w stanie zmapować ścieżkę Słońca przez naszą galaktykę, szczególnie w odniesieniu do stosunkowo gęstych obłoków wodoru, które również podróżują przez ośrodek międzygwiazdowy, rozległą przestrzeń między układami gwiezdnymi.

Zespół badaczy kierowany przez Opher spróbował cofnąć się w czasie. Astronomowie wykorzystali do tego dane zebrane przez należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej teleskop Gaia, którego zadaniem jest wykonanie trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej poprzez pomiary pozycji i ruchów dla blisko jednego procenta gwiazd galaktyki. Na tej podstawie stworzyli symulacje, aby zwizualizować, gdzie Słońce, a wraz z nim heliosfera i reszta Układu Słonecznego znajdowało się dwa miliony lat temu. Sprawdzili też, co w tym czasie działo się z pobliskimi obłokami zbudowanymi głównie z atomów wodoru.