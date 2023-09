Sonda Parker Solar Probe przeleciała przez koronalny wyrzut masy

Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe przeleciała przez jeden z najpotężniejszych koronalnych wyrzutów masy, jakie do tej pory zarejestrowano. Instrumenty zamontowane na pokładzie sondy uchwyciły całe zdarzenie, dzięki czemu naukowcy mogli bliżej przyglądnąć się interakcjom między koronalnymi wyrzutami masy a pyłem międzyplanetarnym, co może w przyszłości poprawić prognozy pogody kosmicznej.