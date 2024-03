Skamieniały las sprzed 390 milionów lat

Do tej pory uważano, że najstarszy las na Ziemi ma 386 milionów lat i znajduje się w miejscowości Cairo w stanie Nowy Jork. Ale skamieniałe drzewa położone w formacji Hangman Sandstone w południowo-zachodniej Anglii są jeszcze starsze. W niedawnych badaniach uczeni ustalili, że mają one 390 milionów lat. Wyniki analiz opublikowano w czasopiśmie "Journal of the Geological Society".