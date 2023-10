Samice żab udają martwe, aby uniknąć niechcianych adoratorów

Zachowania godowe w świecie zwierząt mają różną postać. Samce zabiegają o względu samic na przeróżne sposoby - od fantastycznych tańców czy pieśni godowych, po brutalną siłę i okrucieństwo. Różne gatunki mają różne strategie. Nie inaczej jest wśród płazów. Chociażby u żab zaloty mogą przybrać postać zaciętej, a niekiedy nawet śmiertelnej rywalizacji. Przeważnie wiele samców rywalizuje o względy samicy, co może skończyć się śmiercią dla słabszych adoratorów. Ale i samice podczas zalotów mogą stracić życie. Samce żab często zmuszają samice do kopulacji, ale niektóre z nich opracowały różne sposoby uniknięcia niechcianej uwagi.

Wiele gatunków żab , w tym żaba trawna, ma ograniczony czas na rozród. Wiosną samice gromadzą się w dużych grupach, a samce masowo podążają w tym kierunku. Przeważnie samców jest znacznie więcej niż samic. Dodatkowo samce zazwyczaj próbują pokryć jak największą liczbę samic. Oznacza to, że wielu samców jednocześnie rywalizuje o uwagę jednej samicy, co czasami może prowadzi do śmiertelnych starć między adoratorami. Ale samice również są narażone na duże ryzyko.

- Może się zdarzyć, że do jednej samicy przylgnie kilka samców, co często prowadzi do śmierci samicy – mówi Carolin Dittrich z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie w Niemczech i wyjaśnia, że gdy zdarzy się to w wodzie, to samice zwyczajnie toną pod ciężarem samców. - Muszę przyznać, że może to wyglądać obrzydliwie – dodaje.