Rozwiązano zagadkę tajemniczego sygnału. Wszystko przez ogromne osuwisko

Międzynarodowy zespół naukowców po roku badań w końcu ustalił, że sygnał był spowodowany gigantycznym osuwiskiem. W jednym z grenlandzkich fiordów szczyt góry osunął się do morza i wywołał tsunami o wysokości dochodzącej do około 200 m. Gigantyczna fala przez dziewięć dni kołysała się wewnątrz wąskiego fiordu, generując fale sejsmiczne, które odbijały się echem przez skorupę ziemską, wprawiając naukowców na całym świecie w osłupienie.

Naukowcy dość szybko zarejestrowali tajemnicze sygnały. Ale byli zdezorientowani. - To pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy sygnał sejsmiczny tego typu w globalnych zapisach. Niektórzy badacze myśleli, że ich czujniki są zepsute — mówi Kristian Svennevig, geolog z Geological Survey of Denmark and Greenland w Kopenhadze, który kierował badaniami.

Naukowcy byli początkowo zdezorientowani sygnałem. W trakcie badań otrzymali wiadomość od uczonych zarządzających instrumentami naukowymi we fiordzie Dickson we wschodniej Grenlandii, że wskaźniki poziomu morza zarejestrowały tam duże tsunami. Wszystko zaczynało się układać w całość, bo tsunami wystąpiło w niezamieszkałej dolinie w pobliżu źródła sygnału. Zdjęcia satelitarne oraz nagrania z dronów ujawniły całą prawdę. Sygnał wywołało kolosalne osuwisko na wschodniej Grenlandii. Według badaczy, szczyt o wysokości 1,2 kilometra zawalił się do jednego z fiordów. Osuwisko skalne wysoko nad doliną uderzyło w lodowiec i razem z jego częścią wpadło do wody. Ok. 25 milionów metrów sześciennych skał i lodu spadło w dół lodowcowego wąwozu.