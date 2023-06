Roślina uważana za chwast. Naukowcy dowiedli, że jest wyjątkowa

Fakt, że Trema micrantha blume wytwarza CBD, ustalili naukowcy z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro. Odkrycie to otwiera nowe możliwości pozyskiwania CBD i może zwiększyć dostępność tego związku do zastosowań medycznych ze względu na brak barier prawnych, które towarzyszą konopiom w wielu krajach.

Pokrzywa jamajska to krzew, który rośnie w większości krajów Ameryki Południowej i jest często uważany za chwast. Badacze zidentyfikowali substancję w owocach i kwiatach rośliny. Co istotne, roślina produkuje wyłącznie CBD, w przeciwieństwie do konopi, które wytwarzają także inne substancje psychoaktywne, co przekłada się na problemy z legalną uprawą tych roślin.