Problem z nauką matematyki? Można sobie łatwo pomóc

Muzyka może sprawić, że matematyka będzie przyjemniejsza dla uczniów. Takie wnioski płyną z metaanalizy 50 lat badań przeprowadzonej przez dr Ayça Akın z Antalya Belek University w Turcji. Uczona przeszukała akademickie bazy danych w poszukiwaniu badań na ten temat opublikowanych w latach 1975-2022. Rezultaty analiz ponad 50 badań sugerują, że muzyka może utrzymać zaangażowanie uczniów czy podnieść ich motywację, co przekłada się na lepsze wyniki przez nich osiągane.

Naukę matematyki z muzyką można powiązać na różne sposoby. Najprostszą formą jest rytmiczne klaskanie przy nauce liczb i ułamków. Ale matematyka może posłużyć także do zaprojektowania instrumentów muzycznych.

Interesujący jest przy tym pewien fakt. Otóż dotychczasowe analizy uwidoczniły, że ci uczniowie, którzy lepiej radzą sobie z muzyką, wykazują również zdolności matematyczne. Analizy nie dawały jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy uczenie młodych ludzi muzyki jest w stanie przełożyć się na to, iż będą w stanie lepiej sobie radzić z nauką matematyki.

W badaniach tych przewidziano trzy metody połączenia lekcji muzyki i matematyki: lekcje tej pierwszej, podczas których dzieci śpiewają, słuchają muzyki i próbują ją komponować; lekcje, podczas których uczą się grać na konkretnych instrumentach oraz lekcje, podczas których sama muzyka była włączana do nauki matematyki. Uczniowie wypełniali testy sprawdzające poziom ich wiedzy matematycznej przed i po uczestnictwie w wymienionych powyżej sesjach. I generalnie okazało się, że każda z tych form ma realny wpływ na skuteczność uczenia się matematyki.

W największym stopniu dotyczyło to uczniów, w przypadku których muzyka została bezpośrednio włączona do lekcji omawianego przedmiotu. W ich przypadku poprawa wyników wystąpiła aż u 73 proc. osób, w porównaniu do tych, którzy nie uczestniczyli w tego typu zajęciach. Również w przypadku pozostałych dwóch rodzajów lekcji zaobserwowano postępy: u 69 proc. uczniów uczących się grać na instrumentach oraz 58 proc. uczestniczących w normalnych lekcjach muzyki.