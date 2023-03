Poszukiwania życia na Marsie. Badania na pustyni Atakama wskazują na możliwą przeszkodę

Pustynia Atakama w Chile zawiera piasek i skały bogate w hematyt i mułowiec. Pod względem geologicznym region ten jest dość podobny do części powierzchni występujących na Marsie, dlatego astrobiolodzy często używają go jako modelu dla Czerwonej Planety. Pustynię uważa się za drugie najsuchsze miejsce na naszej planecie: tylko kamienie, pył i słone jeziora. Co mogłoby przetrwać w takim miejscu? Okazuje się, że jednak coś mogło.

Grupa naukowców wykorzystała na pustyni instrumenty naukowe, które bądź to znajdują się już na marsjańskich lądownikach lub łazikach albo zostaną na nich umieszczone w przyszłości. Chcieli przekonać się, czy sprawdzą się one przy identyfikacji biomarkerów oraz DNA i czy będą w tym tak samo dobre, jak instrumenty laboratoryjne.

Co jednak rezultaty badań mówią nam o potencjalnej przydatności użytych instrumentów w kontekście poszukiwania życia na Marsie? Podczas gdy w istocie dały one radę znaleźć liczne ślady życia na Atakamie, mogą one jednak okazać się niewystarczająco czułe do tego, by podołać takiemu samemu zadaniu na Czerwonej Planecie.