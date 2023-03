Odkryto lodowiec w pobliżu równika. Mars skrywa jeszcze wiele tajemnic

Odkryto pozostałości współczesnego lodowca niemal przy samym równiku, a konkretnie we wschodnim Noctis Labyrinthus. To przełomowe znalezisko, ponieważ oznacza, że lód powierzchniowy na Marsie może istnieć na płytkich głębokościach także w niższych szerokościach geograficznych, co z kolei może mieć znaczący wpływ na przyszłe misje eksploracyjne z udziałem ludzi. Naukowcy z instytutu SETI podzielili się swoim odkryciem ze światem podczas 54. edycji Lunar and Planetary Science Conference.

Szacuje się, że odkryty lodowiec miał 6 kilometrów długości i 4 kilometry szerokości, a wysokość jego powierzchni wahała się między 1,3 a 1,7 kilometra. Według naukowców odkrycie to może oznaczać, że w najnowszej historii Marsa wody było dużo więcej niż dotychczas sądzono. To zaś każe zmienić myślenie o teoretycznej możliwości zamieszkania na tej planecie przez ludzkich eksploratorów. Wszak wodne zasoby są jednym z kluczowych elementów w przypadku teoretycznej misji.

Jest tylko jedno "ale". Naukowcy odkryli nie tyle lód, co złoża soli o charakterystyce lodowca. Naukowcy tłumaczą, że wynika to z faktu, że w pobliżu równika lód momentalnie przechodzi w stan gazowy. Nie wyklucza to jednak możliwości utrzymywania się lodu zaraz pod solami. Właśnie pod tym kątem kontynuowane będą teraz badania. Naukowcy podchodzą do tematu entuzjastycznie także dlatego, że struktura każe przypuszczać, że jest to stosunkowo młody lodowiec.