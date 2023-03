Zauważyli je na Marsie. Uwagę naukowców przyciągnęły dziwne "dziury"

Mars to jedna z tych planet, które wciąż stanowią sporą zagadkę dla ludzkości. W jej lepszym poznaniu pomagają liczne, kosmiczne urządzenia, jak np. sonda NASA - Mars Reconnaissance Orbiter, wyposażona m.in. w kamerę HiRise. Dzięki niej co jakiś czas możemy podziwiać niesamowite i dość szczegółowe zdjęcia Czerwonej Planety - tak jak to najnowsze, które przedstawia dziwne "dziury" na jej powierzchni.